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Хорнер заявил, что Перес пожертвовал своим результатом ради Ферстаппена

Хорнер заявил, что Перес пожертвовал своим результатом ради Ферстаппена
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер поблагодарил Серхио Переса за то, что в квалификации Гран-при Италии мексиканец обеспечил Максу Ферстаппену слипстрим и позволил завоевать третье место. Сам Перес стал девятым.

«Я должен сказать, что Чеко сыграл сегодня ключевую роль как командный игрок. Он обеспечил Максу слипстрим и помог добиться такого результата. Думаю, «Макларен» нам угрожал. Вероятно, Чеко пожертвовал половиной секунды. Он должен был оказаться в протоколе выше, но мы вполне довольны результатом.

Если базироваться на результатах прошлого года, то мы сократили отставание здесь от «Мерседеса» вдвое. Будет интересно посмотреть на рывок к первому повороту, ведь Макс находится на правильной стороне стартовой решётки. Надеюсь, он сможет попасть в слипстрим к первому повороту. Вероятно, Льюис предпочёл бы оказаться слева, а не справа, так что спринт обещает стать захватывающим», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

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