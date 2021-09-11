Норрис рассчитывает побороться с Ферстаппеном в спринт-квалификации
Поделиться
Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился ожиданиями от спринт-квалификации Гран-при Италии.
«Думаю, нам важно остаться там, где мы сейчас есть. Если у нас будет возможность, то мы попробуем обогнать Макса, потому что мы близки к нему. Но «Мерседесы» далеко впереди, так что не думаю, что мы сможем побороться с ними. Может быть, у нас будет шанс против «Ред Булл», мы впереди Переса и рядом с Максом.
Было бы здорово проехать ещё немного быстрее, нам не хватило четверти десятой до Макса, но я доволен четвёртым местом. Это хорошая позиция на завтра», — приводит слова Ландо Норриса официальный сайт Формулы-1.
Напомним, победу в квалификации одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе место досталось его напарнику Льюису Хэмилтону.
Комментарии
- 11 сентября 2021
-
01:01
-
00:45
- 10 сентября 2021
-
23:49
-
22:49
-
22:44
-
22:30
-
22:22
-
22:16
-
22:11
-
22:06
-
22:02
-
21:58
-
21:52
-
21:05
-
20:04
-
20:01
-
19:35
-
18:35
-
17:02
-
17:00
-
16:38
-
16:21
-
16:07
-
15:52
-
14:57
-
13:25
-
11:37
-
11:00
-
10:43
-
09:46
- 9 сентября 2021
-
23:58
-
22:45
-
21:57
-
20:52
-
20:16
Партнерский контент