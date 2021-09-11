Норрис рассчитывает побороться с Ферстаппеном в спринт-квалификации

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился ожиданиями от спринт-квалификации Гран-при Италии.



«Думаю, нам важно остаться там, где мы сейчас есть. Если у нас будет возможность, то мы попробуем обогнать Макса, потому что мы близки к нему. Но «Мерседесы» далеко впереди, так что не думаю, что мы сможем побороться с ними. Может быть, у нас будет шанс против «Ред Булл», мы впереди Переса и рядом с Максом.



Было бы здорово проехать ещё немного быстрее, нам не хватило четверти десятой до Макса, но я доволен четвёртым местом. Это хорошая позиция на завтра», — приводит слова Ландо Норриса официальный сайт Формулы-1.

Напомним, победу в квалификации одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе место досталось его напарнику Льюису Хэмилтону.