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Норрис рассчитывает побороться с Ферстаппеном в спринт-квалификации

Норрис рассчитывает побороться с Ферстаппеном в спринт-квалификации
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился ожиданиями от спринт-квалификации Гран-при Италии.

«Думаю, нам важно остаться там, где мы сейчас есть. Если у нас будет возможность, то мы попробуем обогнать Макса, потому что мы близки к нему. Но «Мерседесы» далеко впереди, так что не думаю, что мы сможем побороться с ними. Может быть, у нас будет шанс против «Ред Булл», мы впереди Переса и рядом с Максом.

Было бы здорово проехать ещё немного быстрее, нам не хватило четверти десятой до Макса, но я доволен четвёртым местом. Это хорошая позиция на завтра», — приводит слова Ландо Норриса официальный сайт Формулы-1.

Напомним, победу в квалификации одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе место досталось его напарнику Льюису Хэмилтону.

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