Феттель: все хотели оказаться в слипстриме

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал итоги квалификации гран-при Италии, по итогам которой он остался на 11-й позиции.



«Ситуация в конце второго сегмента квалификации была очень напряжённой, все хотели оказаться в слипстриме. В итоге мне не хватило всего трёх сотых секунды, чтобы выйти в третий сегмент. Я остался доволен своим кругом во второй части квалификации, но на втором секторе я мог проехать чище. Обидно, что для попадания в десятку мне не хватило совсем немного, но я верю, что мы сможем отыграть упущенное завтра и стартовать в воскресной гонке с лучших позиций», — приводит слова Себастьяна Феттеля пресс-служба команды.

Напомним, победу в квалификации одержал Валттери Боттас.