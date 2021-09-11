Феттель: все хотели оказаться в слипстриме
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал итоги квалификации гран-при Италии, по итогам которой он остался на 11-й позиции.
«Ситуация в конце второго сегмента квалификации была очень напряжённой, все хотели оказаться в слипстриме. В итоге мне не хватило всего трёх сотых секунды, чтобы выйти в третий сегмент. Я остался доволен своим кругом во второй части квалификации, но на втором секторе я мог проехать чище. Обидно, что для попадания в десятку мне не хватило совсем немного, но я верю, что мы сможем отыграть упущенное завтра и стартовать в воскресной гонке с лучших позиций», — приводит слова Себастьяна Феттеля пресс-служба команды.
Напомним, победу в квалификации одержал Валттери Боттас.
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