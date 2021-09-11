«Альфа Ромео» рассматривает 5 или 6 кандидатов на роль напарника Валттери Боттаса

«Альфа Ромео» рассматривает пять или шесть пилотов, которые могут стать напарниками Валттери Боттаса в следующем сезоне Формулы-1. Об этом рассказал руководитель команды Фредерик Вассёр.
«Мы всегда говорили, что рассматриваем юниорскую серию: ребята проводят две гонки подряд в Монце и Сочи, и, вероятно, к концу сентября мы рассмотрим этот вопрос. Могу сказать, что в нашем списке пять или шесть имён.
Что касается Чжоу Гуаньюя, то он лидер Формулы-2 и хорошо справляется со своими обязанностями. С начала сезона он уже выиграл пару гонок. Но вы же знаете, что этот сезон Ф-2 немного отличается от остальных — до сегодняшнего дня было проведено только четыре этапа. Сначала был Бахрейн, потом Монако, Баку, а четвёртым стал Сильверстоун.
Тео Першер тоже отлично справляется, он провёл пару грандиозных выступлений. В Монако он был очень хорош, как и в Сильверстоуне, впрочем. Но мы должны дать ему время, чтобы освоиться, ведь Формула-1 — очень сложна», — приводит слова Вассёра Motorsport Week.
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