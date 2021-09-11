Пуршер выиграл первую гонку Формулы-2 в Монце, Шварцман потерял подиум из-за штрафа

Французский пилот Тео Пуршер (ART Grand Prix) одержал победу в первой спринтерской гонке Формулы-2 в Монце. Второе место занял Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi Racing), третьим к финишу пришёл ещё один гонщик ART Grand Prix Кристиан Лундгор.



Россиянин Роберт Шварцман по ходу гонки смог подняться с двенадцатого места на третье, но из-за пяти штрафных секунд, которые он получил на старте за обгон по обочине, стал в итоге шестым.



Лидер чемпионата Оскар Пиастри финишировал четвёртым.

Формула-2. Монца. Первая спринтерская гонка

1. Тео Пуршер (ART Grand Prix ) — 1.36,659

2. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi Racing) +4,3

3. Кристиан Лундгор (ART Grand Prix) +6,9

4. Оскар Пиастри (Prema Racing) +7,6

5. Лайам Лоусон (Hitech Grand Prix) +9,7

6. Роберт Шварцман (Prema Racing) +10,7

7. Бент Вискал (Trident) +11,5

8. Юри Випс (Hitech Grand Prix) +12,7

9. Джехан Дарувала (Carlin) +13,1

10. Давид Бекман (Campos Racing) +15.