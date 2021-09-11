Пуршер выиграл первую гонку Формулы-2 в Монце, Шварцман потерял подиум из-за штрафа

Французский пилот Тео Пуршер (ART Grand Prix) одержал победу в первой спринтерской гонке Формулы-2 в Монце. Второе место занял Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi Racing), третьим к финишу пришёл ещё один гонщик ART Grand Prix Кристиан Лундгор.
Россиянин Роберт Шварцман по ходу гонки смог подняться с двенадцатого места на третье, но из-за пяти штрафных секунд, которые он получил на старте за обгон по обочине, стал в итоге шестым.
Лидер чемпионата Оскар Пиастри финишировал четвёртым.
Формула-2. Монца. Первая спринтерская гонка
1. Тео Пуршер (ART Grand Prix ) — 1.36,659
2. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi Racing) +4,3
3. Кристиан Лундгор (ART Grand Prix) +6,9
4. Оскар Пиастри (Prema Racing) +7,6
5. Лайам Лоусон (Hitech Grand Prix) +9,7
6. Роберт Шварцман (Prema Racing) +10,7
7. Бент Вискал (Trident) +11,5
8. Юри Випс (Hitech Grand Prix) +12,7
9. Джехан Дарувала (Carlin) +13,1
10. Давид Бекман (Campos Racing) +15.
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