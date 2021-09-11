Общий зачёт Формулы-2: Шварцман отстаёт от лидера на 25 очков

Первая гонка Формулы-2 в Монце не изменила положение в личном зачёте двух лидеров чемпионата — Чжоу Гуаньюй по итогам заезда финишировал вторым, а Оскар Пиастри — четвёртым, однако ранее Оскар получил четыре очка за победу в квалификации, так что по итогам первых двух соревновательных дней этапа оба гонщика набрали по 12 очков. Пиастри по-прежнему опережает своего китайского преследователя на четыре очка.
Российский гонщик Роберт Шварцман теперь отстаёт от Пиастри на 25 очков, опережая на шесть баллов Дэниела Тиктума, занимающего четвёртую строчку в личном зачёте. Формула-2 проведёт в Монце ещё две гонки, после чего гонщиков ждёт ещё три этапа чемпионата — в России, Саудовской Аравии и Абу-Даби.
Формула-2. Личный зачёт
1. Оскар Пиастри («Према») — 120 очков
2. Чжоу Гуаньюй («УНИ-Виртуози») — 115 очков
3. Роберт Шварцман («Према») — 95 очков
4. Дэниел Тиктум («Карлин») — 89 очков
5. Юри Випс («Хайтек») — 86 очков
6. Тео Пуршер («АРТ») — 82 очка
7. Лайам Лоусон («Хайтек») — 64 очка
8. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 59 очков
9. Джехан Дарувала («Карлин») — 56 очков
10. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 50 очков
11. Кристиан Лундгор («АРТ») — 38 очков
12. Ральф Бошунг («Кампос») — 36 очков
13. Давид Бекман («Хароуз»/«Кампос») — 25 очков
14. Маркус Армстронг («ДАМС») — 24 очка
15. Рой Ниссани («ДАМС») — 12 очков
16. Бент Вискал («Трайдент») — 10 очков
17. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 7 очков
18. Марино Сато («Трайдент») — 1 очко
19. Маттео Наннини («ХВА») — 1 очко.
- 11 сентября 2021
-
11:32
-
11:09
-
10:39
-
10:09
-
10:00
-
07:00
-
01:01
-
00:45
- 10 сентября 2021
-
23:49
-
22:49
-
22:44
-
22:30
-
22:22
-
22:16
-
22:11
-
22:06
-
22:02
-
21:58
-
21:52
-
21:05
-
20:04
-
20:01
-
19:35
-
18:35
-
17:02
-
17:00
-
16:38
-
16:21
-
16:07
-
15:52
-
14:57
-
13:25
-
11:37
-
11:00
-
10:43