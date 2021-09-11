Общий зачёт Формулы-2: Шварцман отстаёт от лидера на 25 очков

Первая гонка Формулы-2 в Монце не изменила положение в личном зачёте двух лидеров чемпионата — Чжоу Гуаньюй по итогам заезда финишировал вторым, а Оскар Пиастри — четвёртым, однако ранее Оскар получил четыре очка за победу в квалификации, так что по итогам первых двух соревновательных дней этапа оба гонщика набрали по 12 очков. Пиастри по-прежнему опережает своего китайского преследователя на четыре очка.



Российский гонщик Роберт Шварцман теперь отстаёт от Пиастри на 25 очков, опережая на шесть баллов Дэниела Тиктума, занимающего четвёртую строчку в личном зачёте. Формула-2 проведёт в Монце ещё две гонки, после чего гонщиков ждёт ещё три этапа чемпионата — в России, Саудовской Аравии и Абу-Даби.



Формула-2. Личный зачёт



1. Оскар Пиастри («Према») — 120 очков

2. Чжоу Гуаньюй («УНИ-Виртуози») — 115 очков

3. Роберт Шварцман («Према») — 95 очков

4. Дэниел Тиктум («Карлин») — 89 очков

5. Юри Випс («Хайтек») — 86 очков

6. Тео Пуршер («АРТ») — 82 очка

7. Лайам Лоусон («Хайтек») — 64 очка

8. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 59 очков

9. Джехан Дарувала («Карлин») — 56 очков

10. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 50 очков

11. Кристиан Лундгор («АРТ») — 38 очков

12. Ральф Бошунг («Кампос») — 36 очков

13. Давид Бекман («Хароуз»/«Кампос») — 25 очков

14. Маркус Армстронг («ДАМС») — 24 очка

15. Рой Ниссани («ДАМС») — 12 очков

16. Бент Вискал («Трайдент») — 10 очков

17. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 7 очков

18. Марино Сато («Трайдент») — 1 очко

19. Маттео Наннини («ХВА») — 1 очко.