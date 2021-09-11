Риккардо: после квалификации был так зол — теперь использую эту ярость для спринта и гонки
Поделиться
Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо высказался о квалификации Гран-при Италии, по итогам которой он показал пятый результат. Даниэль проиграл товарищу по команде Ландо Норрису 0,006 секунды, ставшему четвёртым, и 0,029 секунды Максу Ферстаппену из «Ред Булл» (он был третьим).
«Андреас Зайдль (руководитель «Макларена». — Прим. «Чемпионата») счастлив, ну а я так зол. Он похлопал меня по плечу, а я хотел что-то разбить свои кулаком. Конечно, это просто адреналин, и это хорошие эмоции, ведь они показывают, что мне не всё равно.
Я был так близок, и от этого ещё обиднее. Но ничего, я использую эту накопившуюся ярость для спринта, а затем и для гонки. Поборемся», — приводит слова Риккардо Racingnews365 со ссылкой на эфир канала Ziggo Sport.
Комментарии
- 11 сентября 2021
-
11:32
-
11:09
-
10:39
-
10:09
-
10:00
-
07:00
-
01:01
-
00:45
- 10 сентября 2021
-
23:49
-
22:49
-
22:44
-
22:30
-
22:22
-
22:16
-
22:11
-
22:06
-
22:02
-
21:58
-
21:52
-
21:05
-
20:04
-
20:01
-
19:35
-
18:35
-
17:02
-
17:00
-
16:38
-
16:21
-
16:07
-
15:52
-
14:57
-
13:25
-
11:37
-
11:00
-
10:43
Партнерский контент