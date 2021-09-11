Риккардо: после квалификации был так зол — теперь использую эту ярость для спринта и гонки

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо высказался о квалификации Гран-при Италии, по итогам которой он показал пятый результат. Даниэль проиграл товарищу по команде Ландо Норрису 0,006 секунды, ставшему четвёртым, и 0,029 секунды Максу Ферстаппену из «Ред Булл» (он был третьим).



«Андреас Зайдль (руководитель «Макларена». — Прим. «Чемпионата») счастлив, ну а я так зол. Он похлопал меня по плечу, а я хотел что-то разбить свои кулаком. Конечно, это просто адреналин, и это хорошие эмоции, ведь они показывают, что мне не всё равно.



Я был так близок, и от этого ещё обиднее. Но ничего, я использую эту накопившуюся ярость для спринта, а затем и для гонки. Поборемся», — приводит слова Риккардо Racingnews365 со ссылкой на эфир канала Ziggo Sport.

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