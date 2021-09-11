Гасли не понял, почему Переса признали гонщиком дня на Гран-при Нидерландов

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли подверг сомнению целесообразность присуждения награды гонщика дня гонщику команды «Ред Булл» Серхио Пересу на Гран-при Нидерландов.
Серхио после слабого выступления в квалификации и старта с пит-лейна из-за замены силовой установки, включая батарею другой спецификации, в воскресной гонке сумел пробиться в очковую зону и финишировать на восьмой позиции.
«Когда видишь некоторые выступления, особенно как в прошлые выходные в Зандворте, возникают вопросы. Серхио не прошёл во второй сегмент и финишировал восьмым в гонке, на один круг позади своего товарища по команде, и после этого был признан гонщиком дня.
Всё это выше моего понимания. Мне остаётся лишь сосредоточиться на том, что происходит в настоящее время, и продолжать делать всё возможное и для команды, и для себя. Уверен, что это принесёт плоды.
Я уверен, что за счёт результатов, которые я показываю в этом году, мой сезон в «Торо Россо» и «Альфа Таури» можно считать лучшим среди всех гонщиков за последние 15 лет. И после всего этого меня не вознаграждают и не дают шанса подняться выше. Такова правда. Конечно, это грустно и немного расстраивает, но такое случается, и что-либо сделать с этим, к сожалению, я просто не в силах», — приводит слова Гасли Planetf1.
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