Хэмилтон — первый во второй тренировке Гран-при Италии, Мазепин 16-й, Сайнс разбил болид

В Монце завершилась вторая свободная практика Гран-при Италии. Лучший результат по итогам заезда показал гонщик немецкой команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, вторым стал его напарник Валттери Боттас, третье время у Макса Ферстаппена из «Ред Булл».



Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 16-й результат, опередив партнёра по команде Мика Шумахера на 0,2 секунды.



Отметим, что заезд прерывался красными флагами, когда гонщик «Феррари» Карлос Сайнс попал в серьёзную аварию и разбил болид.

Фото можно посмотреть на странице Формулы-1 в «Твиттере».

Гран-при Италии. Вторая тренировка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.23,246

2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,222

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,416

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,671

5. Эстебан Окон («Альпин») +1,017

6. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +1,034

7. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,256

8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,293

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,408

10. Ландо Норрис («Макларен») +1,419

11. Шарль Леклер («Феррари») +1,524

12. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,528

13. Николас Латифи («Уильмс») +1,559

14. Джордж Расселл («Уильямс») +1,837

15. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,176

16. Никита Мазепин («Хаас») +2,483

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,517

18. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,689

19. Мик Шумахер («Хаас») +2,766

20. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +2,878.