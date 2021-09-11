Хэмилтон — первый во второй тренировке Гран-при Италии, Мазепин 16-й, Сайнс разбил болид

В Монце завершилась вторая свободная практика Гран-при Италии. Лучший результат по итогам заезда показал гонщик немецкой команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, вторым стал его напарник Валттери Боттас, третье время у Макса Ферстаппена из «Ред Булл».
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 16-й результат, опередив партнёра по команде Мика Шумахера на 0,2 секунды.
Отметим, что заезд прерывался красными флагами, когда гонщик «Феррари» Карлос Сайнс попал в серьёзную аварию и разбил болид.
Фото можно посмотреть на странице Формулы-1 в «Твиттере».
Гран-при Италии. Вторая тренировка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.23,246
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,222
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,416
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,671
5. Эстебан Окон («Альпин») +1,017
6. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +1,034
7. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,256
8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,293
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,408
10. Ландо Норрис («Макларен») +1,419
11. Шарль Леклер («Феррари») +1,524
12. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,528
13. Николас Латифи («Уильмс») +1,559
14. Джордж Расселл («Уильямс») +1,837
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,176
16. Никита Мазепин («Хаас») +2,483
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,517
18. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,689
19. Мик Шумахер («Хаас») +2,766
20. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +2,878.
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