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Баньяя выиграл квалификацию Гран-при Арагона MotoGP, лидер чемпионата Куартараро — 3-й

Баньяя выиграл квалификацию Гран-при Арагона MotoGP, лидер чемпионата Куартараро — 3-й
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Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя одержал победу в квалификации Гран-при Арагона MotoGP. Второе место занял австралиец Джек Миллер («Дукати»), тройку лучших по итогам квалификации замкнул лидер чемпионата, французский гонщик Фабио Куартараро («Ямаха»).

Валентино Росси начнёт воскресную гонку с 21-й позиции.

MotoGP. Гран-при Арагона. Квалификация

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 1:46.322
2. Джек Миллер («Дукати») +0,366
3. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,397
4. Марк Маркес («Хонда») +0,414
5. Хорхе Мартин («Дукати») +0,556
6. Алекс Эспаргаро («Априлия») +0,561
7. Жоан Мир («Сузуки») +0,840
8. Поль Эспаргаро («Хонда») +0,872
9. Энеа Бастьянини («Дукати») +0,956
10. Жоанн Зарко («Дукати») +0,966
11. Такааки Накагами («Хонда») +1,044
12. Брэд Биндер («КТМ») +1,610.

MotoGP 2021. Этап 13, Альканьис, Испания
Гран-при Арагона. Квалификация 2
11 сентября 2021, суббота. 15:35 МСК
Окончено
1
Франческо Баньяя
Ducati
1:46.322
2
Джек Миллер
Ducati
+0.366
3
Фабио Куартараро
Yamaha
+0.397
Комментарии
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