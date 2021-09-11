Общий зачёт Формулы-2: Шварцман сократил отставание от лидера до 19 очков

Вторая гонка Формулы-2 в Монце не изменила положение в личном зачёте двух лидеров чемпионата, однако позволила российскому гонщику Роберту Шварцману сократить отставание от лидера, Оскара Пиастри, до 19 очков. Пиастри, набравший четыре очка в гонке благодаря лучшему круг и седьмой позиции на финише, смог увеличить отрыв от Чжоу Гуаньюй до восьми очков.
Формула-2. Личный зачёт
1. Оскар Пиастри («Према») — 124 очка
2. Чжоу Гуаньюй («УНИ-Виртуози») — 116 очков
3. Роберт Шварцман («Према») — 105 очков
4. Юри Випс («Хайтек») — 90 очков
5. Дэниел Тиктум («Карлин») — 89 очков
6. Тео Пуршер («АРТ») — 82 очка
7. Лайам Лоусон («Хайтек») — 72 очка
8. Джехан Дарувала («Карлин») — 71 очко
9. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 59 очков
10. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 50 очков
11. Кристиан Лундгор («АРТ») — 38 очков
12. Ральф Бошунг («Кампос») — 36 очков
13. Давид Бекман («Хароуз»/«Кампос») — 31 очко
14. Маркус Армстронг («ДАМС») — 24 очка
15. Бент Вискал («Трайдент») — 22 очка
16. Рой Ниссани («ДАМС») — 12 очков
17. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 7 очков
18. Марино Сато («Трайдент») — 1 очко
19. Маттео Наннини («ХВА») — 1 очко.
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