Общий зачёт Формулы-2: Шварцман сократил отставание от лидера до 19 очков

Вторая гонка Формулы-2 в Монце не изменила положение в личном зачёте двух лидеров чемпионата, однако позволила российскому гонщику Роберту Шварцману сократить отставание от лидера, Оскара Пиастри, до 19 очков. Пиастри, набравший четыре очка в гонке благодаря лучшему круг и седьмой позиции на финише, смог увеличить отрыв от Чжоу Гуаньюй до восьми очков.



Формула-2. Личный зачёт



1. Оскар Пиастри («Према») — 124 очка

2. Чжоу Гуаньюй («УНИ-Виртуози») — 116 очков

3. Роберт Шварцман («Према») — 105 очков

4. Юри Випс («Хайтек») — 90 очков

5. Дэниел Тиктум («Карлин») — 89 очков

6. Тео Пуршер («АРТ») — 82 очка

7. Лайам Лоусон («Хайтек») — 72 очка

8. Джехан Дарувала («Карлин») — 71 очко

9. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 59 очков

10. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 50 очков

11. Кристиан Лундгор («АРТ») — 38 очков

12. Ральф Бошунг («Кампос») — 36 очков

13. Давид Бекман («Хароуз»/«Кампос») — 31 очко

14. Маркус Армстронг («ДАМС») — 24 очка

15. Бент Вискал («Трайдент») — 22 очка

16. Рой Ниссани («ДАМС») — 12 очков

17. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 7 очков

18. Марино Сато («Трайдент») — 1 очко

19. Маттео Наннини («ХВА») — 1 очко.