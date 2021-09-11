Бергер дал совет Шумахеру насчёт противостояния с Мазепиным

Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер предостерёг гонщика команды «Хаас» Мика Шумахера от напрасного расходования энергии на постоянные споры со своим товарищем по команде – Никитой Мазепиным.



«Это соревнование, где господствуют хищники. Товарищ по команде — первый, кого нужно победить. Но вот что я сказал Мику: «Сосредоточься на большой цели, а не расходуй попросту энергию».



Мик проделывает хорошую работу, но ему предстоит пройти ещё долгий путь, прежде чем он будет готов стать частью одной из лучших команд», — приводит слова Бергера GrandPX.news.



По итогам второй свободной практики Гран-при Италии, которая состоялась сегодня, 11 сентября, Мазепин стал 16-м, Шумахер — 19-м. Лучшее время показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

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