В Формуле-1 найден компромисс насчёт конструкции новых моторов

Нынешние и потенциальные производители силовых установок для Формулы-1 смогли достигнуть компромисса насчёт того, как должна выглядеть конструкция будущих двигателей, сообщает The Race. После длительных дискуссий все участники обсуждений согласились, что необходимо отказаться от генератора тепловой энергии MGU-H. Изначально его хотели сохранить «Мерседес», «Феррари» и «Рено», однако со временем согласились с отказом от этого генератора, что позволит упростить силовые установки и повысит привлекательность регламента для потенциальных новых поставщиков — в частности, «Фольксвагена». При этом генератор кинетической энергии MGU-K будет вырабатывать существенно большую мощность, чем сейчас.
В дни Гран-при Италии руководители автопроизводителей проведут очередную встречу, на которой обсудят дальнейшие детали регламента — в частности, ограничения по расходам на создание моторов. При этом уже известно, что срок вступления новых правил будет отодвинут с 2025 года на 2026-й, так как обсуждения слишком затянулись.
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