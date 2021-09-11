Стало известно, сможет ли разбивший болид Карлос Сайнс принять участие в спринте ГП Италии
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс, попавший в серьёзную аварию во время второй свободной практики на Гран-при Италии, сможет принять участие в спринтерской гонке. Об этом сообщает Autosport. Замена шасси на его болиде не потребовалась.
Ещё один пилот итальянской команды, Шарль Леклер, пожаловавшийся на плохое самочувствие в ходе утренней тренировки, также в настоящее время не испытывает проблем.
Лучшее время в ходе второй свободной практики, напомним, показал гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, вторым был его партнёр, финн Валттери Боттас, третье время у Макса Ферстаппена из «Ред Булл». Заезд прерывался красными флагами — как раз из-за аварии Сайнса.
Начало спринта — в 17:30 по московскому времени.
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