Стало известно, сможет ли разбивший болид Карлос Сайнс принять участие в спринте ГП Италии

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс, попавший в серьёзную аварию во время второй свободной практики на Гран-при Италии, сможет принять участие в спринтерской гонке. Об этом сообщает Autosport. Замена шасси на его болиде не потребовалась.

Ещё один пилот итальянской команды, Шарль Леклер, пожаловавшийся на плохое самочувствие в ходе утренней тренировки, также в настоящее время не испытывает проблем.

Лучшее время в ходе второй свободной практики, напомним, показал гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, вторым был его партнёр, финн Валттери Боттас, третье время у Макса Ферстаппена из «Ред Булл». Заезд прерывался красными флагами — как раз из-за аварии Сайнса.

Начало спринта — в 17:30 по московскому времени.