Видео: авария Карлоса Сайнса во второй тренировке Гран-при Италии

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью аварии пилота «Феррари» Карлоса Сайнса на второй тренировке Гран-при Италии. Испанец не справился с управлением на выходе из поворота «Аскари» и разбил машину.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.
Напомним, Autosport сообщил, что испанский гонщик сможет принять участие в спринтерской гонке. Замена шасси на его болиде не потребовалась.
Ещё один пилот итальянской команды, Шарль Леклер, пожаловавшийся на плохое самочувствие в ходе утренней тренировки, также в настоящее время не испытывает проблем.
По итогам квалификации первую позицию на стартовой решётке спринтерской гонки завоевал Валттери Боттас. Сайнс по итогам пятничных заездов стал седьмым.
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