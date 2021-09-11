Видео: авария Карлоса Сайнса во второй тренировке Гран-при Италии

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью аварии пилота «Феррари» Карлоса Сайнса на второй тренировке Гран-при Италии. Испанец не справился с управлением на выходе из поворота «Аскари» и разбил машину.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.

Напомним, Autosport сообщил, что испанский гонщик сможет принять участие в спринтерской гонке. Замена шасси на его болиде не потребовалась.



Ещё один пилот итальянской команды, Шарль Леклер, пожаловавшийся на плохое самочувствие в ходе утренней тренировки, также в настоящее время не испытывает проблем.

По итогам квалификации первую позицию на стартовой решётке спринтерской гонки завоевал Валттери Боттас. Сайнс по итогам пятничных заездов стал седьмым.