Боттас выиграл спринт-квалификацию Гран-при Италии, Ферстаппен — 2-й, Хэмилтон — 5-й

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас одержал победу в спринт-квалификации Гран-при Италии. Вторым к финишу пришёл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим финишировал гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо.



Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон финишировал на пятой позиции, провалившись на старте.



Россиянин Никита Мазепин финишировал 17-м, его напарник Мик Шумахер пришёл к финишу 19-м.



Формула-1. Гран-при Италии. Спринт-квалификация



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 18 кругов

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +2,325

3. Даниэль Риккардо («Макларен») +14,534

4. Ландо Норрис («Макларен») +18,835

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +20,011

6. Шарль Леклер («Феррари») +23,442

7. Карлос Сайнс («Феррари») +27,952

8. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +31,089

9. Серхио Перес («Ред Булл») +31,680

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +38,671

11. Фернандо Алонсо («Альпин») +39,795

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +41,177

13. Эстебан Окон («Альпин») +43,373

14. Николас Латифи («Уильямс») +45,977

15. Джордж Расселл («Уильямс») +46,821

16. Юки Цунода («Альфа Таури») +49,977

17. Никита Мазепин («Хаас») +1.02,599

18. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +1.05,096

19. Мик Шумахер («Хаас») +1.06,154

20. Пьер Гасли («Альфа Таури») — сход.