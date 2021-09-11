Боттас выиграл спринт-квалификацию Гран-при Италии, Ферстаппен — 2-й, Хэмилтон — 5-й

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас одержал победу в спринт-квалификации Гран-при Италии. Вторым к финишу пришёл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим финишировал гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо.
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон финишировал на пятой позиции, провалившись на старте.
Россиянин Никита Мазепин финишировал 17-м, его напарник Мик Шумахер пришёл к финишу 19-м.
Формула-1. Гран-при Италии. Спринт-квалификация
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 18 кругов
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +2,325
3. Даниэль Риккардо («Макларен») +14,534
4. Ландо Норрис («Макларен») +18,835
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +20,011
6. Шарль Леклер («Феррари») +23,442
7. Карлос Сайнс («Феррари») +27,952
8. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +31,089
9. Серхио Перес («Ред Булл») +31,680
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +38,671
11. Фернандо Алонсо («Альпин») +39,795
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +41,177
13. Эстебан Окон («Альпин») +43,373
14. Николас Латифи («Уильямс») +45,977
15. Джордж Расселл («Уильямс») +46,821
16. Юки Цунода («Альфа Таури») +49,977
17. Никита Мазепин («Хаас») +1.02,599
18. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +1.05,096
19. Мик Шумахер («Хаас») +1.06,154
20. Пьер Гасли («Альфа Таури») — сход.
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