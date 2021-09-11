Хэмилтон: Ферстаппен должен одержать лёгкую победу в гонке

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги спринт-квалификации Гран-при Италии. Льюис финишировал на пятой позиции, победа досталась его напарнику Валттери Боттасу.



«Вы сами видели темп „Ред Булл“. Я не знаю, был ли Ферстаппен быстрее Валттери, но сейчас он на поуле, так что должен одержать лёгкую победу. Что касается меня, то мне нужно постараться завтра обогнать „Макларены“.



Думаю, что сейчас темп „Ред Булл“ выше, чем когда-либо. Они привозят обновления каждый уик-энд. Как мне сказали, есть только одна гонка, на которой они не привозили новинки, так что они постоянно повышают производительность болида и проделали большую работу за этот сезон», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Motorsport Week.



Напомним, Боттас в гонке будет стартовать последним после замены силовой установки. С поула в бой в воскресной гонке уйдёт Макс Ферстаппен.