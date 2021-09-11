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Никита Мазепин: мы смогли добиться максимума

Никита Мазепин: мы смогли добиться максимума
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал итоги спринт-квалификации Гран-при Италии, которую он закончил на семнадцатой позиции.

«Думаю, сегодня мы смогли добиться максимума. Наша команда могла оказаться впереди одной из „Альфа Ромео“, если бы мы всё сделали правильно, и мы это сделали. С самого начала гонка получилась несколько неспокойной — впереди было много разворотов и пыли, так что гонка вышла увлекательной для болельщиков.

С моей стороны я думаю, что мы ещё можем улучшить баланс, потому что после одной тренировки вчера и одной сегодня мы ещё не достигли максимума, но делаем верные шаги в правильном направлении, и это очень хорошо», — приводит слова Никиты Мазепина пресс-служба команды.

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