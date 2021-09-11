Серхио Перес: не вижу смысла в спринт-квалификациях

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес остался недоволен форматом спринт-квалификаций.



«Очень скучно, потому что в спринтах ничего не происходит. Я не вижу смысла в этих заездах. Фанатам скучно, гонщикам тоже. В данный момент я не чувствую, что этот формат что-то даёт. Посмотрим, понравится ли он болельщикам.



Вся проблема в нынешних болидах Формулы-1. Для обгона нужна большая разница в скорости, а для этого нужна деградация резины. Проблема в том числе и в неправильных трассах. Сложно сказать, где стоило опробовать формат. Может стоит поиграться с правилами DRS или чем-то подобным.



Если необходимая для обгона разница в скорости снизится вдвое, то это что-то даст. Зрителям понравится, если обгонов станет больше, но в существующем регламенте сложно что-либо сделать», — приводит слова Переса GPFans.