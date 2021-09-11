Ферстаппен ответил на прогноз Хэмилтона о лёгкой победе Макса в Монце

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не согласился с мнением Льюиса Хэмилтона о том, что голландец легко победит в гонке Гран-при Италии.



«Льюис сказал, что мы легко победим в гонке? Я бы назвал такой прогноз слишком оптимистичным. Всегда нужно смотреть вперёд. У «Мерседеса» очень хороший темп. Нужно сохранять концентрацию, особенно на старте гонки. Посмотрим, что получится. У нас были проблемы в ходе уик-энда, завтра постараемся выложиться по максимуму.



«Макларен» сегодня был быстр, но они использовали «софт». Так что да, на старте они смотрелись очень сильно. Но после этого мы смогли оторваться. Надеюсь сделать то же самое завтра», — сказал Ферстаппен в эфире Sky Sports.

По итогам спринт-квалификации Ферстаппен стал вторым, однако из-за штрафа Боттаса будет стартовать с поула.