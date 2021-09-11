Хэмилтон объяснил, почему провалил старт спринта Гран-при Италии

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон взял на себя вину за слабый старт в спринтерской гонке Гран-при Италии. Хэмилтон стартовал со второй позиции, но к первому повороту пропустил вперёд Макса Ферстаппена, двух гонщиков «Макларена» и Пьера Гасли.
«На старте сцепление просто «сломалось». Я где-то на два миллиметра слишком глубоко нажал на лепесток сцепления, колёса прокрутились — и всё», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
Ошибку британца прокомментировал и руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф: «На старте грань между тем, чтобы стать нулём и героем, очень маленькая. Так бывает, что колёса слишком сильно прокручиваются, и сегодня это сильно ударило по нам. Но всё главное будет завтра».
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.
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