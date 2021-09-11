С 2022 года команды Формулы-1 будут обязаны использовать на тренировках новичков
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В правила Формулы-1 будут внесены изменения, согласно которым с сезона-2022 команды будут обязаны задействовать на первых пятничных тренировках пилотов-новичков. Об этом рассказал спортивный директор Формулы-1 Росс Браун.
«Командам будет нужно использовать молодого гонщика в пятницу. Каждой команде — определённое число раз за год. И мы очень тщательно отнесёмся к определению, кого можно считать новичком», — приводит слова Брауна RaceFans.
На данный момент среди пилотов, подтверждённых на сезон-2022, нет ни одного новичка. Если «Альфа Ромео» сохранит Антонио Джовинацци, а «Астон Мартин» — Себастьяна Феттеля, в пелотоне не окажется ни одного новобранца — включая лидеров Формулы-2 Оскара Пиастри и Чжоу Гуаньюя.
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