«Не знал, насколько плоха ситуация». Пьер Гасли прокомментировал аварию в спринте

Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал собственную аварию в спринтерской гонке Гран-при Италии Формулы-1.
«Очевидно, я очень расстроен. У нас был отличный старт на шинах „медиум“, я сумел обойти Ландо и Льюиса. Затем в первом повороте я был немного удивлён Даниэлем, слегка задел зад его машины и повредил переднее антикрыло. Поначалу я не знал, насколько плоха ситуация, но оно полностью оторвалось и застряло под машиной в третьем повороте, я больше не мог поворачивать и поехал прямо в стену.
Завтра цель — попробовать набрать очки. Я сегодня посмотрю повтор и проанализирую возможные места обгонов — похоже, что сегодня было трудно отыгрывать позиции», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.
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