«Не знал, насколько плоха ситуация». Пьер Гасли прокомментировал аварию в спринте

Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал собственную аварию в спринтерской гонке Гран-при Италии Формулы-1.



«Очевидно, я очень расстроен. У нас был отличный старт на шинах „медиум“, я сумел обойти Ландо и Льюиса. Затем в первом повороте я был немного удивлён Даниэлем, слегка задел зад его машины и повредил переднее антикрыло. Поначалу я не знал, насколько плоха ситуация, но оно полностью оторвалось и застряло под машиной в третьем повороте, я больше не мог поворачивать и поехал прямо в стену.



Завтра цель — попробовать набрать очки. Я сегодня посмотрю повтор и проанализирую возможные места обгонов — похоже, что сегодня было трудно отыгрывать позиции», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.