Хорнер нашёл причину провала Хэмилтона в спринтерской гонке

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что проблемы Льюиса Хэмилтона в спринт-квалификации Гран-при Италии были связаны не только с провальным стартом.
«Когда машина „Мерседес“ работает устойчиво, она собирает много энергии в батарее, а не использует её. Это то, что мы называем клиппингом (ситуация, когда силовой агрегат исчерпывает запас батарей и теряет до 160 л.с. к концу прямой — Прим. „Чемпионата“), так что в конце прямых вы можете видеть, как моргает задний фонарь и это попросту убивает вашу скорость на прямых. Вы могли видеть, как Льюис преследовал Норриса, находясь от него на расстоянии атаки, но он попросту терял мощность в конце прямой. Это хорошие новости, если мы сможем завтра остаться впереди. Они не могут сильно атаковать в конце прямых, потому что к этому моменту они начинают накапливать энергию в батарее», — приводит слова Кристиана Хорнера GPFans.
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