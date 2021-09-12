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Леклер — о проблемах со здоровьем: не думаю, что вы хотите знать, что это

Леклер — о проблемах со здоровьем: не думаю, что вы хотите знать, что это
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер рассказал о своих проблемах со здоровьем, из-за которых он досрочно завершил участие в субботней тренировке Гран-при Италии. Тем не менее Леклер принял участие в спринте и финишировал на шестой позиции, обогнав напарника по «Скудерии» испанского пилота Карлоса Сайнса.

«Бывали у меня дни и лучше. С физической точки зрения всё сегодня было не здорово. Но самое главное, что я реализовал свой потенциал в машине на сто процентов, ощущения от болида были довольно хорошими.

Помогал ли мне адреналин? Ну, зависит от того, что с тобой. Иногда трудно забыть [про проблему]. Я не хочу вдаваться в детали, но не думаю, что вы хотите знать, что это», — приводит слова Леклера The Race.

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