Сайнс потерял уверенность в себе после серьёзной аварии на тренировке Гран-при Италии

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс признался, что выступление в спринте Гран-при Италии позволило ему вернуть уверенность в себе после аварии на утренней тренировке.
«Отличная работа со стороны всех в команде, кто восстановил машину — и мне удалось проехать спринт. Очевидно, что уровень моей уверенности был не слишком высоким после случившегося во второй практике. Авария была очень странной. Я не ожидал такого: я даже особо не атаковал. Аварии подобного типа очень сильно подрывают уверенность в себе: ты даже не атакуешь, но теряешь контроль над машиной, это немного странно.
Так что перед спринтом были сложности, но мне удалось несколько восстановить уверенность, и я думаю, что теперь готов к воскресенью.
Не похоже, что люди впереди нас достижимы. Но вместе с тем, похоже, мы можем контролировать тех, кто позади. Надеюсь, мы сможем отыграть парочку позиций на старте. Но с точки зрения темпа мы более-менее там, где и должны быть», — приводит слова Сайнса официальный сайт Формулы-1.
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