Видео: обгон Шварцмана, который принёс ему подиум во второй гонке Ф-2 в Монце

Пресс-служба Формулы-2 опубликовала ролик с видеозаписью эпизода из второй гонке этапа моносерии на трассе «Аутодромо Национале» в Монце. Российский гонщик Роберт Шварцман в борьбе за третье место атаковал немецкого пилота Давида Бекмана, который жёстко оборонялся и даже вынудил россиянина зацепить обочину трассы, но всё-таки Шварцману удалось занять внутреннюю траекторию перед поворотом «Аскари» и на торможении выйти вперёд.

Права на видео принадлежат FIA Formula 2 Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-2.

По итогам гонки Шварцман финишировал на третьей позиции, в то время как Бекман пропустил ещё и Лайама Лоусона и завершил вторую гонку уик-энда в Монце на пятой строчке.