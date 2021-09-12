В «Ред Булл» не исключили партнёрства с «Уильямсом» после перехода Албона

В «Ред Булл» не исключили, что переход Александера Албона в «Уильямс» станет предвестником потенциального сотрудничества в части моторов или технической составляющей между обеими командами в будущем. Александер является воспитанником австрийской команды.
«Да, пока мы действительно не занимаемся производством двигателей. В настоящее время мы находимся на стадии его создания, и сейчас у нас достаточно ресурсов для обеспечения сразу двух команд.
Что касается перехода Албона в «Уильямс», то, признаюсь, нам будет не хватать его. Александер — очень сильный командный игрок с большим опытом. Но у нас есть несколько и впрямь замечательных молодых талантов, которые уже хорошо проявляют себя и постоянно развиваются. Я говорю о Лиаме Лоусоне, Деннисе Хаугере из Формулы-3, так что у нас хватает достойных молодых пилотов. Кроме того, у нас есть более опытные ребята, такие как Себастьен Буэми и Джейк Деннис», — приводит слова руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера Motorsport.
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