Источник: Шарль Леклер намерен продлить контракт с «Феррари» до 2026 года
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Известный итальянский журналист Лео Туррини сообщил, что пилот «Феррари» Шарль Леклер намерен продлить контракт с командой до 2026 года. Его действующее соглашение с гоночным коллективом рассчитано до 2024 года.
«Приятно осознавать, что Шарль конфиденциально подтвердил желание продлить контракт с командой до 2026 года. Да, мягко говоря, нынешняя форма «Феррари» оставляет желать лучшего, но Шарль верит, что сможет реализовать свою великую мечту – стать чемпионом в качестве гонщика «Феррари», — написал Туррини в своей колонке на QuotidianoNet.
В общем зачёте пилотов Шарль занимает шестое место. В его активе 92 очка. Возглавляет рейтинг пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. На его счету 226,5 балла.
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