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«Астон Мартин» проявляет интерес к заключению контракта с Даниэлем Риккардо

«Астон Мартин» проявляет интерес к заключению контракта с Даниэлем Риккардо
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«Астон Мартин» проявляет интерес к пилоту команды «Макларен» Даниэлю Риккардо. Об этом сообщает grandPX.news.

«Совершенно уверен, что Себастьян Феттель останется с нами в 2022 году. Мы хотим, чтобы он остался. Ему нравится наша машина», — говорил ранее руководитель «Астон Мартин» Отмар Шафнауэр.

Однако до сих пор определённости относительно нового контракта между Феттелем и британской командой нет. Более того, ходят слухи об ослабевающем интересе Феттеля к «Королевским гонкам». На фоне всего этого поступали сообщения, будто владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл связался с Риккардо, чтобы узнать о его контрактном статусе в «Маклареном».

В общем зачёте пилотов Даниэль занимает девятое место. В его активе 57 очков.

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