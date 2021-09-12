Мазепин — о Мике Шумахере: трудно конкурировать с суперзвездой

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин рассказал о впечатлениях от выступления с новым шасси, которое он получил в преддверии Гран-при Бельгии. Ранее в этом сезоне Никита сообщал, что его шасси тяжелее, чем у товарища по команде Мика Шумахера.
«Мой темп значительно улучшился. Понятно, почему это произошло. Приятно осознавать, что я снова могу доверять своим чувствам. Уверенность в том, что болид наконец-то стал управляемым, возвращается. Чем меньше его вес, тем большую скорость я могу набирать — как и мой товарищ по команде», — приводит слова Мазепина GrandPX.news.
По мнению Никиты, представление, что Шумахер — более качественный пилот, могло сформироваться как раз по причине отсутствия у него нового шасси.
«Я уже некоторое время борюсь за одну и ту же позицию в команде. Но новичку конкурировать в этом отношении довольно тяжело — суперзвезде, которая в Формуле-1 уже не один год, это даётся легче», — сказал Мазепин.
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