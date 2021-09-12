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Тото Вольф — о спринтерских гонках: ни рыба ни мясо

Тото Вольф — о спринтерских гонках: ни рыба ни мясо
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказал отношение к спринтерским гонкам Формулы-1.

«Думаю, спринтерские гонки стоят того, чтобы их опробовать, но я не уверен, что их следует сохранять. Мне кажется, что этот формат в его нынешнем виде не приносит большой пользы, потому что никто не идёт на серьезный риск. На кону слишком мало очков. У всех есть одни и те же трудности при обгоне, потому что скорости очень похожи, да и никто не рискует на первом и втором поворотах.

Но хорошо, давайте попробуем его ещё раз в Бразилии и посмотрим, изменится ли что-нибудь. Это был стоящий эксперимент, но моё мнение — это ни рыба ни мясо», — приводит слова Вольфа GPFans.

Ранее Вольф высказался о подписании контракта команды «Уильямс» с Александером Албоном на сезон-2022 Формулы-1.

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