Ферстаппен и Хэмилтон столкнулись и сошли в гонке Гран-при Италии

В настоящее время на стационарной трассе «Аутодромо Национале» в Монце проходит гонка 14-го этапа сезона-2021 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Италии.

Лидеры чемпионата пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон столкнулись, после чего застряли в гравии и сошли.

Напомним, после 13-го этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует Ферстаппен. Российский гонщик американской команды «Хаас» Никита Мазепин — четвёртый в истории россиянин, выступающий в Формуле-1, — пока не набрал ни одного очка и занимает в общем зачёте 20-ю позицию.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом можно, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой:



Формула-1. Гран-при Италии — 2021. Онлайн-трансляция гонки