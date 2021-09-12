Ферстаппен и Хэмилтон столкнулись и сошли в гонке Гран-при Италии
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В настоящее время на стационарной трассе «Аутодромо Национале» в Монце проходит гонка 14-го этапа сезона-2021 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Италии.
Лидеры чемпионата пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон столкнулись, после чего застряли в гравии и сошли.
Напомним, после 13-го этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует Ферстаппен. Российский гонщик американской команды «Хаас» Никита Мазепин — четвёртый в истории россиянин, выступающий в Формуле-1, — пока не набрал ни одного очка и занимает в общем зачёте 20-ю позицию.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом можно, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой:
Формула-1. Гран-при Италии — 2021. Онлайн-трансляция гонки
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