Ферстаппен кратко прокомментировал столкновение с Хэмилтоном

Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал своё столкновение с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Италии. В результате аварии оба лидера общего зачёта сошли с гонки.



«Вот что бывает, когда ты не оставляешь места», — приводит слова Ферстаппена ESPN F1.



Напомним, Гран-при Италии выиграл Даниэль Риккардо из «Макларена». Итоговая квалификация выглядит так:



1. Даниэль Риккардо («Макларен») — 53 круга

2. Ландо Норрис («Макларен») +1.747

3. Валттери Боттас («Мерседес») +4.921

4. Шарль Леклер («Феррари») +7.309

5. Серхио Перес («Ред Булл») +8.723

6. Карлос Сайнс («Феррари») +10.535

7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +15.804

8. Фернандо Алонсо («Альпин») +17.201

9. Джордж Расселл («Уильямс») +19.742

10. Эстебан Окон («Альпин») +20.868

11. Николас Латифи («Уильямс») +23.743

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +24.621

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +27.216

14. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +29.769

15. Мик Шумахер («Хаас») +51.088

16. Никита Мазепин («Хаас») — сход

17. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — сход

18. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — сход

19. Пьер Гасли («Альфа Таури») — сход

20. Юки Цунода («Альфа Таури») — сход.

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