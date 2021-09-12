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Риккардо выиграл Гран-при Италии, Хэмилтон, Ферстаппен и Мазепин сошли

Риккардо выиграл Гран-при Италии, Хэмилтон, Ферстаппен и Мазепин сошли
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На автодроме в Монце завершилась гонка Гран-при Италии. Победу одержал пилот «Макларена» Даниэль Риккардо, вторую строчку занял его партнёр Ландо Норрис, третье место подиума завоевал Валттери Боттас из «Мерседеса». Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Макс Ферстаппен («Ред Булл») сошли после обоюдного столкновения, россиянин Никита Мазепин («Хаас») досрочно завершил гонку из-за поломки.

Гран-при Италии. Итоговая классификация

1. Даниэль Риккардо («Макларен») — 53 круга
2. Ландо Норрис («Макларен») +1.747
3. Валттери Боттас («Мерседес») +4.921
4. Шарль Леклер («Феррари») +7.309
5. Серхио Перес («Ред Булл») +8.723
6. Карлос Сайнс («Феррари») +10.535
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +15.804
8. Фернандо Алонсо («Альпин») +17.201
9. Джордж Расселл («Уильямс») +19.742
10. Эстебан Окон («Альпин») +20.868
11. Николас Латифи («Уильямс») +23.743
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +24.621
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +27.216
14. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +29.769
15. Мик Шумахер («Хаас») +51.088
16. Никита Мазепин («Хаас») — сход
17. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — сход
18. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — сход
19. Пьер Гасли («Альфа Таури») — сход
20. Юки Цунода («Альфа Таури») — сход.

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