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Общий зачёт Формулы-1 после Гран-при Италии: «Макларен» снова обошёл «Феррари»

Общий зачёт Формулы-1 после Гран-при Италии: «Макларен» снова обошёл «Феррари»
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На автодроме в Монце завершилась гонка Гран-при Италии. Победу одержал пилот «Макларена» Даниэль Риккардо, вторую строчку занял его партнёр Ландо Норрис, третье место подиума завоевал Валттери Боттас из «Мерседеса».

После гонки в Монце главным изменением в Кубке конструкторов стал подъём «Макларена» на третье место, откуда была смещена «Феррари».

Формула-1. Общий зачёт

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 226.5 очков
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 221.5
3. Валттери Боттас («Мерседес») – 141
4. Ландо Норрис («Макларен») – 132
5. Серхио Перес («Ред Булл») – 118
6. Шарль Леклер («Феррари») – 104
7. Карлос Сайнс («Феррари») – 97.5
8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 83
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 66
10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 50
11. Эстебан Окон («Альпин») – 45
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 35
13. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 24
14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 18
15. Джордж Расселл («Уильямс») – 15
16. Николас Латифи («Уильямс») – 7
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 2
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 1
19. Мик Шумахер («Хаас») – 0
20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0
21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.

Кубок конструкторов:

1. «Мерседес» – 362.5 очка
2. «Ред Булл» – 344.5
3. «Макларен» – 215
4. «Феррари» – 201.5
5. «Альпин» – 95
6. «Альфа Таури» – 84
7. «Астон Мартин» – 59
8. «Уильямс» – 22
9. «Альфа Ромео» – 3
10. «Хаас» – 0

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