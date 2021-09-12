Общий зачёт Формулы-1 после Гран-при Италии: «Макларен» снова обошёл «Феррари»

На автодроме в Монце завершилась гонка Гран-при Италии. Победу одержал пилот «Макларена» Даниэль Риккардо, вторую строчку занял его партнёр Ландо Норрис, третье место подиума завоевал Валттери Боттас из «Мерседеса».



После гонки в Монце главным изменением в Кубке конструкторов стал подъём «Макларена» на третье место, откуда была смещена «Феррари».



Формула-1. Общий зачёт



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 226.5 очков

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 221.5

3. Валттери Боттас («Мерседес») – 141

4. Ландо Норрис («Макларен») – 132

5. Серхио Перес («Ред Булл») – 118

6. Шарль Леклер («Феррари») – 104

7. Карлос Сайнс («Феррари») – 97.5

8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 83

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 66

10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 50

11. Эстебан Окон («Альпин») – 45

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 35

13. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 24

14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 18

15. Джордж Расселл («Уильямс») – 15

16. Николас Латифи («Уильямс») – 7

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 2

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 1

19. Мик Шумахер («Хаас») – 0

20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0

21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.



Кубок конструкторов:



1. «Мерседес» – 362.5 очка

2. «Ред Булл» – 344.5

3. «Макларен» – 215

4. «Феррари» – 201.5

5. «Альпин» – 95

6. «Альфа Таури» – 84

7. «Астон Мартин» – 59

8. «Уильямс» – 22

9. «Альфа Ромео» – 3

10. «Хаас» – 0