Хэмилтон считает, что Ферстаппен осознавал последствия своих действий перед аварией

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал столкновение с Максом Ферстаппеном в гонке Гран-при Италии.



«Я боролся по максимуму, наконец-то прошёл Ландо и лидировал, когда меня позвали на пит-стоп. Очевидно, остановка была медленной, я потерял пару секунд. Я выехал и увидел, что мимо проехал Даниэль и приближался Макс. Я удостоверился, что оставлю снаружи пространство шириной в машину. Я зашёл в первый поворот и был впереди, я был впереди, когда заходил во второй поворот, а затем внезапно он оказался сверху.



Мог ли Макс отступить? Абсолютно. Ровно такой же сценарий был в четвёртом повороте, где я поехал снаружи. Я был в точно такой же позиции, но отступил. И это гонки. Он же сегодня просто не хотел отступать. Он знал, что должно произойти, когда заходил во второй поворот. Он знал, что проедет по бордюру, но всё равно сделал это. Мы поговорим со стюардами и посмотрим», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Новость по теме Чандхок высказал своё мнение об аварии Хэмилтона и Ферстаппена