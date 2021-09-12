Пресс-служба «Макларена» ещё до старта гонки намекала на неудачу Ферстаппена

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не смог реализовать преимущество поула в Гран-при Италии. На старте он пропустил вперёд гонщика «Макларена» Даниэля Риккардо, а впоследствии сошёл, столкнувшись с главным конкурентом по чемпионату Льюисом Хэмилтоном («Мерседес»).
Примечательно, что на неудачную гонку для Макса ещё до её старта намекнула пресс-служба «Макларена». На своей странице в «Твиттере» коллектив из Уокинга разместил совместную фотографию Риккардо и спящего Ферстаппена.
«Просыпайтесь, сегодня день гонки. Кто войдёт лидером в первый поворот?» — пошутили в пресс-службе «Макларена».
Фото доступно на странице команды «Макларен» в «Твиттере».
Напомним, Риккардо выиграл Гран-при Италии, на его счету также лучший круг в гонке. Вторым финишировал ещё один пилот «Макларена» — Ландо Норрис. Третьим стал представитель «Мерседеса» Валттери Боттас.
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