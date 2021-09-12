Риккардо признали лучшим гонщиком дня на Гран-при Италии

Пилота «Макларена» Даниэля Риккардо признали лучшим гонщиком дня по итогам Гран-при Италии. Победителя в данной номинации определяют зрители путём голосования на сайте Формулы-1. Риккардо выиграл гонку в Монце, его напарник Ландо Норрис занял вторую строчку.



Гран-при Италии. Итоговая классификация



1. Даниэль Риккардо («Макларен») — 53 круга

2. Ландо Норрис («Макларен») +1.747

3. Валттери Боттас («Мерседес») +4.921

4. Шарль Леклер («Феррари») +7.309

5. Серхио Перес («Ред Булл») +8.723

6. Карлос Сайнс («Феррари») +10.535

7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +15.804

8. Фернандо Алонсо («Альпин») +17.201

9. Джордж Расселл («Уильямс») +19.742

10. Эстебан Окон («Альпин») +20.868

11. Николас Латифи («Уильямс») +23.743

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +24.621

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +27.216

14. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +29.769

15. Мик Шумахер («Хаас») +51.088

16. Никита Мазепин («Хаас») — сход

17. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — сход

18. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — сход

19. Пьер Гасли («Альфа Таури») — сход

20. Юки Цунода («Альфа Таури») — сход.