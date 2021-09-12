Видео: болид Ферстаппена приземляется на «Мерседес» Хэмилтона после аварии
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Пресс-служба Формулы-1 опубликовала в социальных сетях ролик с видеозаписью главного эпизода гонки Гран-при Италии на трассе «Аутодромо Национале» в Монце. В ролике показывается повтор столкновения между британским пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и голландским гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном в середине гонки. Ферстаппен атаковал выехавшего из боксов Хэмилтона по внешнему радиусу, но в первом повороте подпрыгнул на бордюре, задел заднее колесо «Мерседеса», после чего болид «Ред Булл» подпрыгнул и приземлился на немецкий автомобиль сверху.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.
Победу в гонке одержал гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо.
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