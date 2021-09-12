Ферстаппен: не знаю, почему Хэмилтон продолжал выдавливать меня всё шире и шире

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подробно прокомментировал столкновение с Льюисом Хэмилтоном в гонке Гран-при Италии.
«Конечно, мы осознавали, что в первом повороте будет плотно. Он начал резать трассу сразу после окончания белой линии, так что мне пришлось заехать на грязную часть трассы. Я поехал снаружи. Конечно, он понимал, что я буду атаковать, но он продолжал меня выжимать, а я хотел работать с ним, потому что хотел гоняться.
Люди начнут говорить про Сильверстоун, но я не ожидал, что он продолжит выжимать и выжимать меня, ведь всё равно нам было нужно пространство шириной в две машины во втором повороте. Не знаю, почему он продолжал выдавливать меня всё шире и шире.
Нужна совместная работа двух людей, чтобы преодолеть поворот, но, к сожалению, мы соприкоснулись. Если один из парней не хочет работать вместе, то ничего не получится. Сегодня очень не повезло, но, думаю, мы достаточно профессиональны, чтобы переступить через это. Думаю, мы точно обсудим это», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
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