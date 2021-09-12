Хорнер прокомментировал столкновение Ферстаппена и Хэмилтона на Гран-при Италии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал столкновение Макса Ферстаппена и гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Италии. Функционер подчеркнул, что вину сложно переложить на одного из пилотов.



«У Макса был атакующий импульс: Льюис предоставил ему достаточно места в первом повороте, но, как мне кажется, не сделал этого во втором повороте. Думаю, Макс заслуживал, чтобы ему оставили больше места, но это можно рассматривать как обыкновенный гоночный инцидент. Тут сложно переложить вину на одну из сторон.



Главное, что никто не пострадал. Гало сделало своё дело.



Да, у нас была небольшая ошибка на пит-стопе. Но не думаю, что это повлияло на действия Ферстаппена», — приводит слова Хорнера BBC.