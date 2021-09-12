Опрос. Кто виноват в столкновении Хэмилтона и Ферстаппена на Гран-при Италии?

Редакция «Чемпионата» предлагает читателям принять участие в очередном опросе на тему автоспорта. В гонке Гран-при Италии Формулы-1 на трассе «Аутодромо Национале» в Монце столкнулись претенденты на чемпионский титул — голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Ферстаппен атаковал выехавшего из боксов Хэмилтона по внешнему радиусу, но в первом повороте подпрыгнул на бордюре, задел заднее колесо «Мерседеса», после чего болид «Ред Булл» подпрыгнул и приземлился на немецкий автомобиль сверху.



«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос — кто, на ваш взгляд, виноват в столкновении Ферстаппена и Хэмилтона?

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Кто виноват в столкновении Хэмилтона и Ферстаппена в Монце?