Ветров объяснил, почему Хэмилтон и Ферстаппен оба виноваты в аварии в Монце

Первый тренер Сергея Сироткина, автоспортивный менеджер Николай Ветров поделился своим мнением о столкновении Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена на Гран-при Италии Формулы-1.



«Машина Льюиса была впереди при заходе в поворот. По идее Макс должен был это видеть и знать, что он чуть сзади. Он должен был понимать, чем всё закончится, если он так продолжит. Он мог проехать через поребрик, уступить место и продолжить борьбу потом. С другой стороны, Льюис, когда заезжал туда, тоже догадывался, в какую драку он лезет. Рассчитывать на то, что Макс уступит место, тоже было наивно. Это обоюдная вина. Наказывать никого не будут. Они оба знали, во что ввязываются, когда заезжали в поворот.



Что Макс, что Льюис из детских штанишек вылезли. До публичных оскорблений они не опустятся. Надо построить такую стратегию, чтобы из-за конфликтов чемпионат не пошёл насмарку. Хэмилтон просто надеялся, что Макс поедет через поребрик.



Чемпионат длинный, боюсь, это не последняя авария. Но надо же чемпионом становиться. Будь я на месте Макса, я бы уже не лез в эти драки. Машина у него едет не хуже. У него есть реальная возможность стать чемпионом. Поэтому надо больше думать», — заявил Ветров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.