Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен признан виновным в аварии с Хэмилтоном и потеряет места на старте ГП России

Ферстаппен признан виновным в аварии с Хэмилтоном и потеряет места на старте ГП России
Комментарии

Стюарды вынесли решение по поводу столкновения Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на Гран-при Италии. В результате аварии оба гонщика досрочно закончили гонку.

Виновным в происшествии был признан Ферстаппен. Стюарды посчитали, что он недостаточно поравнялся с Хэмилтоном в первом повороте, чтобы, согласно правилам, оппонент был обязан оставлять ему пространство шириной в машину. При этом Макс имел возможность избежать столкновения, если бы затормозил или повернул левее бордюра. Судьи согласились, что и Хэмилтон мог избрать в повороте менее широкую траекторию, однако выбранная Льюисом траектория была признана допустимой.

Теперь гонщик «Ред Булл» потеряет три строчки на старте гонки Гран-при России и получил два штрафных балла в суперлицензию.

Ферстаппен — Хэмилтон — это война! Новая авария двух соперников в борьбе за титул Ф-1 Ферстаппен — Хэмилтон — это война! Новая авария двух соперников в борьбе за титул Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021