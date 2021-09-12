Ферстаппен признан виновным в аварии с Хэмилтоном и потеряет места на старте ГП России

Стюарды вынесли решение по поводу столкновения Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на Гран-при Италии. В результате аварии оба гонщика досрочно закончили гонку.
Виновным в происшествии был признан Ферстаппен. Стюарды посчитали, что он недостаточно поравнялся с Хэмилтоном в первом повороте, чтобы, согласно правилам, оппонент был обязан оставлять ему пространство шириной в машину. При этом Макс имел возможность избежать столкновения, если бы затормозил или повернул левее бордюра. Судьи согласились, что и Хэмилтон мог избрать в повороте менее широкую траекторию, однако выбранная Льюисом траектория была признана допустимой.
Теперь гонщик «Ред Булл» потеряет три строчки на старте гонки Гран-при России и получил два штрафных балла в суперлицензию.
- 12 сентября 2021
-
21:27
-
21:11
-
21:04
-
20:57
-
20:54
-
20:40
-
20:30
-
20:02
-
19:19
-
18:45
-
18:42
-
18:36
-
18:31
-
18:30
-
18:20
-
18:15
-
18:13
-
18:11
-
18:11
-
18:03
-
17:56
-
17:54
-
17:44
-
17:34
-
16:49
-
16:11
-
15:51
-
14:35
-
13:34
-
13:24
-
12:32
-
12:15
-
12:00
-
11:11
-
10:51