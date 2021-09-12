Ферстаппен признан виновным в аварии с Хэмилтоном и потеряет места на старте ГП России

Стюарды вынесли решение по поводу столкновения Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на Гран-при Италии. В результате аварии оба гонщика досрочно закончили гонку.



Виновным в происшествии был признан Ферстаппен. Стюарды посчитали, что он недостаточно поравнялся с Хэмилтоном в первом повороте, чтобы, согласно правилам, оппонент был обязан оставлять ему пространство шириной в машину. При этом Макс имел возможность избежать столкновения, если бы затормозил или повернул левее бордюра. Судьи согласились, что и Хэмилтон мог избрать в повороте менее широкую траекторию, однако выбранная Льюисом траектория была признана допустимой.



Теперь гонщик «Ред Булл» потеряет три строчки на старте гонки Гран-при России и получил два штрафных балла в суперлицензию.