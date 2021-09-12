Вольф: сегодня гало спасло Хэмилтону жизнь

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф считает, что Льюис Хэмилтон мог погибнуть в аварии с Максом Ферстаппеном, но гало не позволило днищу болида «Ред Булл» опуститься на шлем британца.



«Определённо, сегодня гало спасло Льюису жизнь. Это мог бы быть ужасный инцидент, и я даже не хочу думать, что было бы, если бы у нас не было гало.



Им нужно найти способ бороться друг с другом. Оставлять ли пространство в каждом из направлений… Но инциденты будут и дальше, если нет чётких рамок, а их сейчас нет. Надеюсь, у нас не будет восемь инцидентов в восьми следующих гонках, потому что тогда мы проиграем чемпионат с разницей в пять очков.



Думаю, Льюис оставил много места в четвёртом повороте и избежал инцидента. Возможно, я не такой джентльмен в спорте, как Льюис: я бы закончил гонку там — по крайней мере, мотор проехал бы меньше кругов.



Им обоим нужно оставлять место друг другу, бороться, но избегать инцидентов. До сегодняшнего дня было весело, но мы видели, как гало спасло жизнь Льюису, а у Макса был сильный удар в Сильверстоуне. Мы не хотим дойти до ситуации, когда вмешаемся, потому что кто-то получит травму», — приводит слова Вольфа Motorsport Week.