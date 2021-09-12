Хэмилтон удивился, что Ферстаппен не проверил, всё ли с ним в порядке после аварии

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ещё раз прокомментировал столкновение с Максом Ферстаппеном в гонке Гран-при Италии и удивился действиям голландца после аварии.



«Определённо, я не думал, что Макс потеряет контроль на бордюре и врежется в меня. Но если посмотреть на повтор, то всё произошло невероятно быстро. В машине я думал только о том, можно ли поехать дальше и сколько позиций я потерял. Я всё ещё находился в гоночном режиме. Да, я чувствовал лёгкую боль, но просто хотел ехать дальше. К сожалению, машина не двигалась.



Я видел, как Макс вылез и просто ушёл. Я чувствовал некоторое удивление, потому что считаю, что когда у нас случаются инциденты, то первым делом хочется удостовериться, что парень, с которым ты попал в аварию, в порядке. Но хорошо, что я смог вылезти. Пришлось долго идти в боксы. Но мы ещё сразимся в другой раз», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

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