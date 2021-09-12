Хэмилтон удивился, что Ферстаппен не проверил, всё ли с ним в порядке после аварии

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ещё раз прокомментировал столкновение с Максом Ферстаппеном в гонке Гран-при Италии и удивился действиям голландца после аварии.
«Определённо, я не думал, что Макс потеряет контроль на бордюре и врежется в меня. Но если посмотреть на повтор, то всё произошло невероятно быстро. В машине я думал только о том, можно ли поехать дальше и сколько позиций я потерял. Я всё ещё находился в гоночном режиме. Да, я чувствовал лёгкую боль, но просто хотел ехать дальше. К сожалению, машина не двигалась.
Я видел, как Макс вылез и просто ушёл. Я чувствовал некоторое удивление, потому что считаю, что когда у нас случаются инциденты, то первым делом хочется удостовериться, что парень, с которым ты попал в аварию, в порядке. Но хорошо, что я смог вылезти. Пришлось долго идти в боксы. Но мы ещё сразимся в другой раз», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
- 12 сентября 2021
-
21:27
-
21:11
-
21:04
-
20:57
-
20:54
-
20:40
-
20:30
-
20:02
-
19:19
-
18:45
-
18:42
-
18:36
-
18:31
-
18:30
-
18:20
-
18:15
-
18:13
-
18:11
-
18:11
-
18:03
-
17:56
-
17:54
-
17:44
-
17:34
-
16:49
-
16:11
-
15:51
-
14:35
-
13:34
-
13:24
-
12:32
-
12:15
-
12:00
-
11:11
-
10:51