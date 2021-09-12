Смаль поднялся на подиум в гонке итальянской Ф-4, Бедрин потерял шанс на победу

Пятый этап итальянской Формулы-4 проходил на трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге. Уик-энд начался с победы лидера чемпионата Оливера Бирмана. С поул-позиции стартовал Себастьян Монтойя, сын известного экс-пилота Формулы-1 и IndyCar Хуана-Пабло Монтойи, однако на втором круге колумбиец ошибся в знаменитом третьем повороте и пропустил вперёд Бирмана и Тима Трамница — главного преследователя британца в общем зачёте.



Монтойя на последних кругах едва не потерял и третье место — Себастьяна до последнего прессинговал партнёр по команде Prema Кирилл Смаль. Россиянину однако не удалось найти брешь в обороне соперника — Смаль остался четвёртым. Никита Бедрин вовсе не смог закончить заезд: в борьбе в первой шестёрке треснуло переднее антикрыло.



Во втором заезде победил Тим Трамниц, опередивший Леонардо Форнароли на первом круге. Форнароли в итоге стал вторым, Бирман занял третье место, а Смаль — четвёртое. Бедрин же вновь не добрался до финиша: на этот раз Никита сражался за место на подиуме с Бирманом, но англичанин сместился на прямой и пробил сопернику шину.



Зато в третьей гонке Бедрин едва не одержал победу. Прямо перед стартом над дальней частью трассы пошёл дождь, хотя стартовая прямая оставалась сухой. Заезд начался за автомобилем безопасности, и многие пилоты, оценив состояние асфальта в целом, свернули на пит-лейн за дождевыми шинами.



Несколько гонщиков решили рискнуть и остаться на «сликах», и лучшим в таких условиях оказался Бедрин. Но россиянин держался впереди лишь до тех пор, пока судьи после вылета одного из соперников не выпустили автомобиль безопасности. Бедрин лишился всего отрыва и под натиском соперников на дождевой резине, чувствовавшей себя намного увереннее, стал терять позиции. Никита в итоге финишировал 17-м.



Кирилл Смаль получил свой шанс под финиш: он был одним из тех, кто сразу же перешёл на дождевую резину. Правда, темпа побороться за победу не хватило — Тим Трамниц и Джошуа Дюфек уехали вперёд, зато на последних кругах россиянин провёл красивую затяжную дуэль с Франческо Симонацци и отстоял третью позицию. Это третий подиум Смаля в итальянской Ф-4 в сезоне-2021 и первый в этом первенстве после стартового уик-энда в Ле-Кастелле. Следующий этап пройдёт 9-10 октября на трассе «Муджелло». Это будет предпоследний уик-энд сезона-2021.



Положение в общем зачёте (топ-5)

1. Оливер Бирман (Van Amersfoort Racing) — 262 очка

2. Тим Трамниц (US Racing) — 184

3. Леонардо Форнароли (Iron Lynx) — 157

4. Себастьян Монтойя (Prema) — 133

5. Кирилл Смаль (Prema) — 129...

8. Никита Бедрин (Van Amersfoort Racing) — 69.