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Хэмилтон — об аварии: небольшая боль в шее. Мне очень повезло, что есть гало

Хэмилтон — об аварии: небольшая боль в шее. Мне очень повезло, что есть гало
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Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о своём состоянии после столкновения с Максом Ферстаппеном на Гран-при Италии. Машина пилота «Ред Булл» упала сверху на болид Хэмилтона, гонщика «серебряных стрел» спасла система гало.

«Если честно, у меня есть небольшая боль в шее. После того как адреналин стал спадать, болевые ощущения стали немного сильнее. Но жить я буду, это точно. Поработаю с физиотерапевтом, чтобы исправить проблему с шеей.

Если говорить честно, мне сегодня очень повезло. Спасибо господу за гало, которое спасло меня и мою шею.

Заднее колесо машины Макса упало на меня сверху, ударившись о гало. Думаю, что меня ударило внутренней частью покрышки», — приводит слова Хэмилтона GPFans.

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