Хэмилтон — об аварии: небольшая боль в шее. Мне очень повезло, что есть гало
Поделиться
Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о своём состоянии после столкновения с Максом Ферстаппеном на Гран-при Италии. Машина пилота «Ред Булл» упала сверху на болид Хэмилтона, гонщика «серебряных стрел» спасла система гало.
«Если честно, у меня есть небольшая боль в шее. После того как адреналин стал спадать, болевые ощущения стали немного сильнее. Но жить я буду, это точно. Поработаю с физиотерапевтом, чтобы исправить проблему с шеей.
Если говорить честно, мне сегодня очень повезло. Спасибо господу за гало, которое спасло меня и мою шею.
Заднее колесо машины Макса упало на меня сверху, ударившись о гало. Думаю, что меня ударило внутренней частью покрышки», — приводит слова Хэмилтона GPFans.
Комментарии
- 12 сентября 2021
-
21:27
-
21:11
-
21:04
-
20:57
-
20:54
-
20:40
-
20:30
-
20:02
-
19:19
-
18:45
-
18:42
-
18:36
-
18:31
-
18:30
-
18:20
-
18:15
-
18:13
-
18:11
-
18:11
-
18:03
-
17:56
-
17:54
-
17:44
-
17:34
-
16:49
-
16:11
-
15:51
-
14:35
-
13:34
-
13:24
-
12:32
-
12:15
-
12:00
-
11:11
-
10:51
Партнерский контент