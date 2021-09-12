Шварцман: был темп для борьбы за победу во всех трёх гонках

Российский гонщик Роберт Шварцман подвёл итоги гоночного уик-энда Формулы-2 на трассе в Монце. В основной гонке этапа Шварцман занял шестое место после старта с 12-го.



«Мы финишировали шестыми в очень сложной гонке. Старт был неплохим, я отыграл несколько мест: комплект мягких шин был хорошим в плане баланса и сцепления. Затем у нас был сейфти-кар, я допустил ошибку и позволил одной машине себя пройти, но отыгрался обратно. Во время второго сейфти-кара мы совершили пит-стоп, чтобы сэкономить время. Наши механики отлично поработали, обслужив сразу две машины. Я оказался в группе пилотов с такой же стратегией и шинами, так что просто атаковал как мог. На рестарте у меня возникли проблемы на выходе из последнего поворота, я снова проиграл место, но затем восстановил статус-кво.



В конце я удерживал пятое место, но начались проблемы с шинами, переднее левое колесо выглядело довольно плохо, баланс начал смещаться в сторону недостаточной поворачиваемости. Были проблемы в поворотах, где требовалась смена направления. В итоге нас обошёл Тиктум, которому с пит-стопом помог сейфти-кар. Возможно, если бы я атаковал сильнее, то имел бы шанс пройти Дарувалу, но снова выехал сейфти-кар и гонка закончилась.



В целом не буду отрицать, что расстроен уик-эндом. Случившееся в квалификации сказалось на всём. У нас был темп для борьбы за победу во всех трёх гонках, но моя стартовая позиция не позволила сделать это. Нам нужно изучить, каков правильный подход к квалификации, и сделать максимум в Сочи», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Премы».